У нього залишилися двоє доньок: що відомо про Віталія Ременця, який загинув у Тернополі

У четвер, 4 грудня, на Тернопільщині провели в останню путь Віталія Ременця, який загинув внаслідок російської атаки на Тернопіль. 2 грудня ворожий дрон влучив у квартиру родини чоловіка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA. У чоловіка залишилися двоє доньок – Аліна та Вероніка, а також дружина Іванна.

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Внаслідок атаки на Тернопіль загинув Віталій Ременець

Віталій Ременець народився в селі Нирків на Тернопільщині. До самого Тернополя чоловік поїхав на навчання, там згодом одружився і залишився жити.

Відомо, що Віталій працював у мережі магазинів "Жук" у Тернополі.

Він був комірником. Це була дуже добра людина, чуйна. Завжди підтримував та допомагав. Він ніколи не відмовляв у допомозі ні по роботі, ні в особистих проханнях. Він із тих людей, хто при знайомстві складає гарне враження, і воно залишається назавжди,

– сказала журналістам колега чоловіка.

Знайомі родини розповіли, що вночі 2 грудня всі містяни дізналися про вибух у багатоповерхівці. Внаслідок удару дрона спалахнула квартира, а Віталій отримав багато поранень. На жаль, витягти чоловіка з палаючого приміщення рідні не змогли.

Потім я побачив відео, де палала машина Віталія. Почав набирати його телефоном, але вже ніхто не відповів. А за кілька годин стало відомо, що загинув саме він. Також загинув їхній собака,

– розповів один із знайомих.

Дружина чоловіка Іванна в момент вибуху прикрила собою 11-річну Вероніку, сама жінка також зазнала сильних опіків. На прощання із загиблим у церкві в Тернополі зібралося багато людей: вшанувати пам'ять Віталія прийшли рідні, друзі, колеги та просто містяни.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віталія Ременця. Світла пам'ять!