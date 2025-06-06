Пошкоджені об'єкти інфраструктури: у ДСНС показали наслідки удару по Тернополю

У Тернополі ліквідовують наслідки нічної російської атаки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

До теми Наймасовіша атака в історії Тернополя: яка ситуація в місті після комбінованого обстрілу Росії

Яка ситуація в Тернополі 6 червня

Росія вдарила по місту ракетами та "Шахедами". Більшість дронів, які летіли на західні регіони, ворог спрямував на Тернопіль.

У ДСНС повідомили, що пошкоджено об'єкти інфраструктури. Попередньо, постраждали 10 людей, з них – 5 рятувальників ДСНС.

Тернопіль після атаки 6 червня / Фото ДСНС

На жаль, у Києві загинуло троє рятувальників. Поранено двох пресофіцерів ДСНС – Павла Петрова та Інну Жельчик.

У Тернополі та в області частково немає світла. Через погіршення стану повітря після задимлення зранку просили не виходити на вулицю.

Та на 12:00 показники оксиду вуглецю, діоксиду азоту та хлору вже у межах допустимих норм МОЗ України.