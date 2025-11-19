19 листопада, 09:27
Удар по Тернополю: Зеленський повідомив про 9 загиблих та десятки поранених
Росія атакувала 19 листопада Тернопіль. На жаль, є загиблі та поранені на місці удару.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на президента Зеленського.
Дивіться також В Тернополі чули вибухи: внаслідок атаки спалахнула пожежа
Скільки загиблих та постраждалих у Тернополі?
У Тернополі росіяни влучили у житлові дев'ятиповерхівки. На місці атаки виникли пожежі, руйнування будинків – значні.
"Під завалами можуть бути люди. Усі необхідні служби працюють на місцях, кожне життя намагаються врятувати", – написав Зеленський.
Станом на 9:23 відомо про 9 загиблих.
Окрім того, є десятки постраждалих. Як уточнила прем'єрка Юлія Свириденко, йдеться про 22 особи.