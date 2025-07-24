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24 Канал Новини України Ворог здійснив масований обстріл однієї з ТЕС
24 липня, 11:22
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Ворог здійснив масований обстріл однієї з ТЕС

Аліна Кулеба
Основні тези
  • 24 липня армія ворога завдала удару по одній з українських теплових електростанцій, яка не має стосунку до воєнної інфраструктури.
  • Міненерго заявляє, що це чергова спроба залякати українців та позбавити їх світла і тепла.

Ворог продовжує енергетичний терор України. Цього разу під ударом опинилася теплова електростанція.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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24 липня армія ворога завдала удару по одній з українських теплових електростанцій

Де саме розташована ТЕС у пресслужбі Міненерго не розкривають. Однак наголошують, що жодного стосунку до воєнної інфраструктури вона не має. 

У відомстві зауважили, що Росія продовжує цілеспрямовані атаки, які є черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора.

Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла, 
– пишуть в Міненерго.

Росія не зупиняє удари по енергетиці

  • 22 липня росіяни атакували цивільну енергетику в Сумах. Удар прийшовся на об'єкт АТ "Сумиобленерго". 220 тисяч абонентів залишились без електрики.
  • Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж прогнозує продовження енергетичного терору. Головна мета – терор цивільного населення.