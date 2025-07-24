Ворог здійснив масований обстріл однієї з ТЕС

Ворог продовжує енергетичний терор України. Цього разу під ударом опинилася теплова електростанція.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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24 липня армія ворога завдала удару по одній з українських теплових електростанцій.

Де саме розташована ТЕС у пресслужбі Міненерго не розкривають. Однак наголошують, що жодного стосунку до воєнної інфраструктури вона не має.

У відомстві зауважили, що Росія продовжує цілеспрямовані атаки, які є черговим доказом терору та геноцидальної політики агресора.

Це чергова спроба залякати українців і позбавити нас світла та тепла,

– пишуть в Міненерго.

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