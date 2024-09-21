Уражено один з найбільших арсеналів Росії: де розташований Тихорєцьк на карті

У Тихорєцьку, що в Краснодарському краї Росії, вночі 21 вересня сталися вибухи. Після цього на місцевому складі боєприпасів відбулася потужна вторинна детонація.

Як і в ситуації з ударом по арсеналу росіян у Торопці, російська влада заявила, що причиною вибухів стали падіння уламків безпілотника. Де розташований Тихорєцьк на карті – показує 24 Канал.

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Де розташований Тихорєцьк на карті

Збройні Сили України здійснили потужний удар по одному з найбільших арсеналів Росії – "Тихорецьк", що розташований у Краснодарському краї.

Арсенал "Тихорецьк" є важливим елементом логістичної системи Росії, забезпечуючи боєприпасами Південний, Центральний та Східний військові округи.

Вибух в Тихорецьку: дивіться відео (у відео присутня ненормативна лексика)

Під момент удару на території арсеналу перебував ешелон із понад 2 тисячами тонн боєприпасів, включно з тими, що надійшли від КНДР.

Зауважимо, що Тихорєцьк розташований за 340 кілометрів від лінії фронту.

Де розташований Тихорєцьк: дивіться на карті

До слова, вибухи лунали не лише в Тихорєцьку, а й в Октябрську. Було завдано удару по 23 арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії, який розташований усього за 16 кілометрів на південь від уже знищеного 107 арсеналу поблизу міста Торопець.