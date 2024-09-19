Ворота в пекло відкриваються з Росії, – Подоляк про наслідки удару по Торопцю

У місті Торопець Тверської області в Росії 18 вересня пролунали вибухи через ураження складу боєприпасів. Чим більше наша країна буде нищити військові цілі ворога в його країні, тим менше росіяни зможуть обстрілювати українське населення.

Крім того, удари по території Росії спричиняють соціальний тиск на самих росіян, а їхня країна є справжніми воротами в пекло. Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що є три складові, які змінять сприйняття країни-агресорки щодо війни та захистять цивільних українців.

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Наслідки удару по Торопцю

За словами радника голови ОПУ, Росія не є країною, яка несе в світ щось цивілізоване, технологічне та перспективне. Це класичний "руский мир".

Ворота в пекло відкриваються з Росії,

– наголосив Подоляк.

Радник голови ОПУ розповів, що зв'язок між кількістю ударів по території Росії, а саме по інфраструктури та військових об'єктах, та російських геноцидних обстрілів країною-агресоркою України є сильний.

Є три технології, які допоможуть вберегти від російських масованих обстрілів цивільне населення України: закриття неба західними системами ППО, удари по мілітарній логістиці Росії, куди Кремль вкладає усі гроші та збиття партнерами російських дронів, які залітають в повітряний простір їхніх країн.

"Ці три складові суттєво вплинуть на хід війни та на соціальний стан Росії. Як тільки ми бачимо ворота в пекло на території країни-агресорки, ми бачимо зовсім інше сприйняття війни в росіян", – додав Подоляк.

Зверніть увагу! Аналітики Інститут вивчення війни вважають, що майбутні удари по російських складах боєприпасів можуть змусити російське військове командування ухвалити рішення про реорганізацію та розосередження систем підтримки й логістики для пом'якшення наслідків таких ударів.