Шок та істерика: працівники закладів поблизу ТРЦ у Дніпрі згадують моторошну мить удару

Вранці 3 липня росіяни вдарили по Дніпру ракетами та ударними дронами. Працівники місцевого ТРЦ, в який прилетіли уламки ракети, перебувають у стані шоку.

У ТРЦ "Апполо", що у Дніпрі вже прилітала ворожа ракета 29 грудня 2023 року. Сьогодні ж, 3 липня він знову зазнав удару росіян.

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Працівники торгового центру в шоці

Продавчиня одного з магазинів у торговельному центрі Ірина розповіла про ранкову атаку на Дніпро.

Шок, сказати нічого не можеш, істерика. Все труситься, тремтить. Не знаєш, куди бігти й що робити. У всіх паніка, всі кричать,

– говорить жінка.

Працівниця ТРЦ не може відійти від шоку: дивіться відео

Працівниця кав'ярні, розташованої неподалік ТРЦ, Аліна говорить, що вона працює у закладі два тижні.

Ми почали молитися в укритті. Нам це допомагало. Це мій останній робочий день тут, більше не працюватиму,

– додала дівчина.

Працівниця кав'ярні поблизу ТРЦ молилась в укритті: дивіться відео

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