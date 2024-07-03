Шок та істерика: працівники закладів поблизу ТРЦ у Дніпрі згадують моторошну мить удару
Джерело:Суспільне
Вранці 3 липня росіяни вдарили по Дніпру ракетами та ударними дронами. Працівники місцевого ТРЦ, в який прилетіли уламки ракети, перебувають у стані шоку.
У ТРЦ "Апполо", що у Дніпрі вже прилітала ворожа ракета 29 грудня 2023 року. Сьогодні ж, 3 липня він знову зазнав удару росіян.
Дивіться також Росіяни вдарили по Дніпру ракетами та дронами: моторошні фото після атаки
Працівники торгового центру в шоці
Продавчиня одного з магазинів у торговельному центрі Ірина розповіла про ранкову атаку на Дніпро.
Шок, сказати нічого не можеш, істерика. Все труситься, тремтить. Не знаєш, куди бігти й що робити. У всіх паніка, всі кричать,
– говорить жінка.
Працівниця ТРЦ не може відійти від шоку: дивіться відео
Працівниця кав'ярні, розташованої неподалік ТРЦ, Аліна говорить, що вона працює у закладі два тижні.
Ми почали молитися в укритті. Нам це допомагало. Це мій останній робочий день тут, більше не працюватиму,
– додала дівчина.
Працівниця кав'ярні поблизу ТРЦ молилась в укритті: дивіться відео
Що відомо про удар по Дніпру
- У Дніпрі зранку 3 липня сталась низка вибухів, які призвели до пошкоджень торговельного центру та медичного закладу.
- На місці "прильоту" почалась пожежа біля одного із медзакладів міста.
- Внаслідок атаки також постраждав один із торговельних центрів міста.
- Станом на 13:38 кількість загиблих внаслідок ракетної атаки зросла до трьох.