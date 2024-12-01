Діти перелякались, говорити не можуть: постраждалі розповіли про удар на Дніпропетровщині
Унаслідок російського удару по Царичанці Дніпропетровської області постраждала цивільна інфраструктура. Понад 20 людей зазнали поранень. Наслідки атаки продовжують ліквідовувати. Місцеві жителі розповіли деталі удару.
Серед найбільш пошкоджених — 16-квартирний житловий будинок, у якому вибито всі вікна та зруйновано дах. Також пошкоджено близько 300 вікон у сусідніх будівлях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.
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Руйнування в квартирах
Мешканка Царичанки Ліза розповідає, що удар пошкодив квартиру її матері. На щастя, на момент атаки в оселі нікого не було.
Наслідки удару по Царичанці – пошкоджені квартири / Фото Суспільного
"Слава Богу, її не було вдома. Якби була, не думаю, що вона залишилася б живою. Дуже багато дзеркал, скла, дах зруйновано, вікна вибиті, батарея пошкоджена. Живого нічого не лишилося. Учора в мами був день народження, ми готували святкову вечерю, коли їй подзвонили й сказали, що квартири більше нема", — ділиться Ліза.
Ліза розповіла, що мами дивом не було в пошкодженій квартирі / Фото Суспільного
Діти перелякались, говорити не можуть
Ще одна місцева жителька, Любов, розповіла, що її родина дивом уникнула травм. Жінка була поза домом разом із молодшим сином, який у момент вибуху перебував у друга.
"Діти дуже перелякалися, вони зараз навіть говорити не можуть. Уламки в стінах, усе згоріло. Постільна білизна й навіть меблі пошкоджені. Якби ми були вдома, не знаю, чим би це закінчилося», — каже Любов. Через значні пошкодження родина тимчасово перебуває у батьків.
На місці атаки працюють відповідні служби / Фото Суспільного
Що кажуть у військовій адміністрації
Начальник Дніпровської районної військової адміністрації В’ячеслав Мамонов повідомив, що атака була спрямована на цивільну інфраструктуру.
"Демонтаж даху вже триває. Завтра приїдуть архітектори для визначення придатності будинку до відновлення", — зазначив Мамонов.
Мешканці пошкодженого будинку тимчасово проживатимуть у родичів. Територіальна громада та міжнародні благодійні організації працюють над подальшою допомогою людям. Відповідні служби продовжують фіксувати наслідки удару.