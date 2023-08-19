Міськрада заявила, що виставка у Чернігові не погоджувалась: організатори кажуть протилежне

У Чернігівській міській раді заявили, що виставка дронів у Чернігова з ними не погоджувалась й організаторам не давали жодних дозволів на проведення. Натомість організатори заходу стверджують про протилежне.

Одна з організаторів виставки дронів у Чернігова Марія Берлінська запевнила, що захід був офіційно узгоджений з місцевою владою.

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Що розповіли організатори

Близько 11:33 суботи окупанти вдарили ракетою по цивільній будівлі в центрі Чернігова. Там проходила виставка дронів, тож в момент удару тем перебувало багато людей.

Одна з організаторів заходу Марія Берлінська заявила, що як тільки оголосили повітряну тривогу захід зупинили й учасникам кілька разів оголосили про необхідність піти в укриття. На жаль, частина людей все одно пішли на вулицю. За її словами, ті люди, які пішли в укриття, врятувалися.

Вона також повідомила, що хоч анонс був у відкритому доступі, місце проведення за кілька годин до проведення заходу дізнались лише перевірені та зареєстровані учасники. Також, за словами Берлінської, захід було узгоджено з військово-цивільною адміністрацією, а місце було надано місцевою владою.

Захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою (ВЦА), місце було надано місцевою владою. Анонс, що буде захід був у відкритому доступі. Але конкретне місце повідомили лише(!) зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Всі дані учасників надано відповідним органам. Зараз працюємо з СБУ надаємо всі необхідні дані для оперативного розслідування. До цього за погодженням з місцевою владою заходи проводились в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові,

– сказала вона.

Берлінська додала, що всіх на вході перевіряла поліція, а на вході чергували медики.

Натомість у міській раді офіційно заявили, що не погоджували проведення цієї виставки.

Проведення виставки, яка відбувалася сьогодні, 19 серпня 2023 року, у місті, з Чернігівською міською радою не погоджувалося. Жодних дозволів не надавалося,

– заявили у пресслужбі міськради.

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