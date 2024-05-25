Удар по центру Харкова: правоохоронці показали моторошні кадри атаки Росії

Росіяни 25 травня декілька разів вдарили по Харкову. Зокрема, під ударом опинилася центральна частина міста.

Правоохоронці показали кадри з місця влучань. Там зазначили, що зафіксовано влучання по офісних приміщеннях та іншій цивільній інфраструктурі. Відомо, що травми отримали майже два десятки постраждалих.

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Удар по Харкову

Орієнтовно о 19:00 25 травня російська армія завдала ракетного удару по центру Харкову. Під ударом опинилися офісні приміщення, а також зазнали пошкоджень адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки, пошта, автомобілі та інші цивільні обʼєкти.

Травми отримали 18 людей, серед них 13-річний хлопець. Дитина перебуває у важкому стані,

– повідомили у прокуратурі.

За попередніми даними, ворог завдав удар по Харкову ракетою типу С-300. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв ведення війни.

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Наразі прокурори та слідчі поліції документують воєнні злочини Росії.

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