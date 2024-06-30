Росіяни вдарили по центру Харкова: є жертва і поранені, серед яких – 8-місячне немовля

30 червня окупанти атакували Харків. Внаслідок влучання КАБу майже у центрі міста є поранені.

Під час повітряної тривоги, пов'язаної із загрозою авіаційних засобів ураження для прифронтових областей, у Харкові пролунав вибух. За словами мера Ігоря Терехова, ворог влучив керованою авіаційною бомбою майже по центру міста.

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Постраждало немовля

Перший вибух пролунав близько 16:25. Пізніше Терехов уточнив, що влучання було у цивільне підприємство. Там спалахнула пожежа. Є поранені.

Згодом стало відомо, що постраждало 6 людей – 5 дорослих і одне 8-місячне немовля.

Також голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що палає відділення пошти. Біля нього зайнялося 7 вантажних автомобілів. Обстеження місця прильоту триває.