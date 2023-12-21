Важливий об'єкт: які завдання виконував центр космічного зв'язку в Криму, де сталася "бавовна"

У тимчасово окупований Крим 20 грудня завітала потужна "бавовна". Внаслідок атаки було пошкоджено Центр далекого космічного зв'язку повітряно-космічних сил Росії.

Попередньо, удар було завдано крилатими ракетами Storm Shadow. В ефірі 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович пояснив, настільки цей об'єкт важливий для російських військово-космічних сил.

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Чи вплине удар на ситуацію на полі бою

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив удар по Центру далекого космічного зв'язку повітряно-космічних сил Росії. Однак зауважив, що про наслідки атаки стане відомо пізніше.

Центр далекого космічного зв'язку здійснює управління російським супутниковим угрупованням. Також спостерігає за ситуацією в космосі над Росією.

Це важливий об'єкт. Треба розуміти настільки він був пошкоджений,

– мовив Попович.

Теоретично можливо, що тепер росіяни матимуть проблеми з управлінням власними супутниками. Насамперед це впливає на ситуаційну обізнаність на полі бою. Адже супутники допомагають відстежувати ситуацію на фронті й в певному режимі часу передавати інформацію.

"Це важлива історія й вона може мати вплив на те, як Росія орієнтуватиметься щодо положення своїх частин й в ситуації на полі бою", – додав військовий оглядач.

Що відомо про центр далекого космічного зв'язку у Криму

У часи Радянського Союзу центр забезпечував зв'язок з космічними апаратами й займався науковими дослідженнями.

Після анексії Криму Росією на базі Наукового центру була сформована військова частина 81415. Центр став частиною російської системи "ГЛОНАСС".

ЦДКС був обладнаний новітньою російською командно-вимірювальною системою "Фазан МТС", що має радіус дії від 100 до 40 000 кілометрів. Дана система вирішує завдання з управління всім орбітальним угрупованням Росії.

З 2019 року командує в/ч 81415 полковник Дросов Вадим Євгенович.

Що відомо про "бавовну" в Криму 20 грудня

На анексованому Кримському півострові зранку 20 грудня пролунали потужні вибухи. Згодом партизани повідомили про прильоти щонайменше на двох об'єктах.

Центр далекого космічного зв'язку повітряно-космічних сил Росії та військову частину 28735 атакували в Криму, поранений співробітник прикордонної служби ФСБ, пошкоджена техніка та антена супутникового зв'язку,

– розповіли партизани.

В Алушті зафіксовано щонайменше три прильоти на території військової частини 28735 прикордонної служби ФСБ, яка, згідно з відкритими даними, розташовується в селі Сонячногірське. За попередніми даними, атаку було здійснено з БпЛА.

Внаслідок успішної роботи ЗСУ було поранено одного службовця прикордонної служби ФСБ та пошкоджено антену супутникового зв'язку.

Як зазначили партизани, орієнтовно о 5 ранку 20 грудня ракети Storm Shadow успішно прилетіли по Центру далекого космічного зв'язку в селі Вітіне Сакського району.

Внаслідок удару на території російського 40-го окремого командно-вимірювального комплексу у складі головного випробувального космічного центру імені Титова повітряно-космічних сил Росії (військова частина 81415):