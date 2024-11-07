Удар по цивільних у Запоріжжі: щонайменше 1 жертва, під завалами можуть бути люди
7 листопада 2024, 16:17Читать новость на русском
Російські окупанти завдали ударів ракетами і КАБами по Запоріжжю сьогодні, 7 листопада. Унаслідок атаки загинула людина, є поранені. Під завалами будівель усе ще можуть бути люди.
Рятувальна операція триває. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар голови обласної військової адміністрації Івана Федорова для "Радіо Свободи".
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"У Запоріжжі відомо про щонайменше одну загиблу людину", – повідомив Федоров на місці атаки.
Під завалами люди
Загалом у місті п'ять влучань внаслідок російської атаки, триває рятувальна операція. Зокрема, з-під завалів дістали двох дітей, там можуть бути ще люди.