У торговельний центр в Кременчуку прилетіло понад 900 кілограмів вибухівки, – МВС

У Кременчуку триває розслідування кривавого російського удару по торгівельному центру. Російські військові злочинці скинули на цивільний об'єкт понад 900 кілограмів вибухівки.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Очільник МВС продемонстрував журналістам зразки ракети Х-22, які окупанти запустили по Кременчуку.

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Україна збере усі докази чергового російського злочину

Денис Монастирський зазначив, що до Кременчука прибула генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, щоб на власні очі побачити наслідки ракетного удару окупантів по торгівельному центру. Монастирський та Венедіктова поговорили про збір доказів чергового російського злочину, які міжнародні інституції долучать до своїх матеріалів розслідування.

Крім того, глава МВС розповів, що російські окупанти запустили по торгівельному центру 900 кілограмів вибухівки за допомогою ракети Х-22. Міністр наголосив, що цей удар є черговим злочином росіян проти мирного населення України й підкреслив, що російський диктатор Путін не зупиниться, тому світ повинен це розуміти.

Ми ніколи не пробачимо цей злочин, тому що він цілеспрямований проти цивільного населення України. Весь світ має розуміти, що в такому разі Путін не зупиниться перед кордонами інших держав,

– наголосив Монастирський.

Удар по ТЦ в Кременчуці: головне

27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по торгівельному центрі у Кременчуці ракетами, запущеними з території Курської області.

Першим кадри з наслідками обстрілу опублікував президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що ТЦ не становив жодної військової загрози для окупантів, однак їх злить навіть те, що українці в такий складний час намагаються жити нормальним життям.

Унаслідок російського удару виникла пожежа на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучили 115 рятувальників та 20 одиниць техніки.

Для ліквідації наслідків до Кременчука оперативно направили пожежників та швидкі з прилеглих районів.

У Росії почали цинічно брехати про нібито "постанову" трагедії та про те, що ТЦ насправді не працював.

Унаслідок жахливого російського злочину загинули мирні мешканці. Станом на 17:00 28 червня відомо 18 загиблих та 24 поранених. Пошуково-рятувальна операція триває. У місті оголошення триденна жалоба за загиблими.

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