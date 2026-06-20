"Посилка від поштарів України": дрони уразили вантажівки найбільшого онлайн-ритейлера в Росії

Українські дрони атакували ворожі вантажівки, замасковані під поштові перевезення російського маркетплейсу Wildberries. Жоден цивільний не постраждав.

Про це у Facebook повідомив командир 422 окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE Микола Колесник. Військовий опублікував фотодокази успішних ударів по логістиці росіян.

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Що відомо про вдалу атаку дронів на ворожі вантажівки?

На кадрах можна помітити, що українські безпілотники уразили вантажівки, які переміщалися під виглядом транспорту маркетплейсу Wildberries.

Довідка: Wildberries – це один із найбільших інтернет-маркетплейсів у Східній Європі, який часто порівнюють з Amazon або Ozon. Був заснований у 2004 році в Росії підприємцями Тетяною Кім і Владиславом Бакальчуком. Це платформа для тисяч продавців, які розміщують там свої товари. Wildberries сам не виробляє більшість товарів – він виступає посередником між продавцями і покупцями.

"Тут поштарі України бандеролі просили доставити, пдроператору пошти рф, доставлено, 422 LUFTWAFFE, своєчасна доставка в визначені терміни, – написав Колесник.

Він уточнив, що атака була покликана підірвати ворожу логістику, де противник прикривається поштовими перевезеннями.

Які ще успішні удари по логістиці окупантів завдали ЗСУ?

У ніч проти 20 червня Сили оборони України уразили міст через Генічеську протоку в Херсонській області, який окупанти використовували для постачання між Кримом і південним фронтом.

18 червня та в ніч проти 19 червня під ударами були залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки в тимчасово окупованому Криму. Ці мости ворог використовував для постачання російської окупаційної армії.

Раніше Сили оборони також уразили автомобільні мости у районі Воїнки, що у Херсонській області та через Північно-Кримський канал поблизу села Ставки.