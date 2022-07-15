"Калібри" по Вінниці вилетіли з району Севастополя: найголовніше про бої на Півдні 14 липня

російські окупанти запустили ракети з території тимчасово окупованого Криму. Також ворог зазнав втрат та був змушений змінити склад флоту в Чорному морі.

Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь". Пояснили, що 14 липня ситуація в регіоні була напружена, але контрольована.

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росіяни атакували Вінницю з мису в Криму

Малим ракетним кораблем з району мису Фіолент (розташований в околицях Севастополя в окупованому росією Криму – 24 канал) було здійснено пуск трьох ракет типу "Калібр", які й влучили по Вінниці,

– повідомило ОК "Південь".

Окрім того, оперативне командування пояснило, що ворог:

гелікоптерними парами вдарив по півночі Херсонщини, намагаючись уразити наші позиції. Проте успіху не мав та у спробах ухилитися від вогню ретируватися;

винищувачем Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу "повітря – повітря" наші штурмовики в небі над Новою Каховкою. Наша авіація втрат не має;

парою тактичних бомбардувальників Су-24 спробував добити ті залишки техніки, що покинув на острові Зміїному. ЗСУ не мають втрат, ворожий літак повертався, щоб провести дорозвідку результатів свого удару;

5 реактивними снарядами реактивної системи залпового вогню "Смерч" обстріляв ще не розчищені від ранішнього обстрілу житлові квартали Баштанки. Люди не загинули.

Ба більше, російські окупанти артилерією калібру 152 міліметри обстріляли Зеленодольськ. Зокрема, влучили в паркову зону санаторно-профілактичного комплексу та на території ліцею. Кілька будинків пошкодили, проте критичних руйнувань немає. Люди всі залишились живими.

ЗСУ успішно вдарили по ворогу

Нашою авіацією, парами гелікоптерів та парами літаків завдано чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів у районі Правдиного, Лозового й Благодатного,

– пояснило командування "Півдня".

Додали, що станом на ніч проти 15 липня підтверджено втрати ворога:

18 одиниць особового складу;

самохідна гаубиця "Гвоздика";

6 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

а також – польовий склад боєприпасів;

решта результатів – дорозвідуються.

"Через роздування шторму корабельне угруповання ворожого флоту знов змінило склад: наразі напоготові до ракетних ударів 3 ракетні кораблі із 24 ракетами на борту, також залучено два великі десантні кораблі.

Обстріли України 14 липня

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