Я очікую від СБУ і розвідки детального з'ясування того, що сталось у Вишневому, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація у Вишневому важка черех вторинну детонацію. За його словами, СБУ та ГУР з'ясовуватимуть деталі вибуху.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Що Зеленський розповів про удар Росії по Вишневому?

За словами президента, у Вишневому наразі ситуація важка. Зеленський повідомив, що весь ранок був на зв'язку із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, який доповідав про рятувальні операції, розбори завалів та гасіння пожеж.

Я очікую від Служби безпеки України та розвідки детального зʼясування того, що сталось у Вишневому,

– заявив Зеленський.

Зеленський повідомив, що також обговорив ситуацію з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. За його словами, Кабінет Міністрів виділить кошти з резервного фонду для допомоги громаді Вишневого, оскільки масштаб руйнувань перевищує можливості місцевої влади.

Президент також подякував керівникам громад, українському бізнесу, громадським лідерам і міжнародним партнерам, які допомагають постраждалим та підтримують людей після російських ударів.

Що ще відомо про атаку Росії по Вишневому?

У Вишневому, що на Київщині, впродовж ночі лунали вибухи, російський удар майже повністю зруйнував кілька вулиць. Відомо, що у місті була детонація, а через забруднення повітря людей закликали тимчасово виїхати.

Станом на 17:30 6 липня відповідні служби перевіряють всі споруди, будинки, обстежують їх на предмет виявлення залишків вибухонебезпечних предметів. Також працюють рятувальні відділення, які розбирають завали, надають допомогу населенню.

На жаль, чимало будинків зруйновано, тому зараз важко сказати, чи можуть люди, які виїхали з Вишневого, повертатися додому. Також усім пораненим уже надали допомогу, вони перебувають під контролем медичних працівників.