Удар по ворожих кораблях, захоплена техніка, бої у Маріуполі: відеодайджест 29 дня війни

25 березня 2022 , 06:42
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Джерело:

фейсбук Генштабу ЗСУ

У Збройних Силах показали відео основних подій 29 дня боротьби українських захисників з російськими загарбниками. Зокрема, удару по ворожих кораблях у Бердянську та боїв у Маріуполі.

Генеральний штаб Збройних Сил України 25 березня оприлюднив відеодайджест 29 дня війни Росії з Україною. Зокрема, показали кадри найголовніших подій того дня.

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Основні події 24 березня у відео

  • військові завдали зухвалого удару по російських кораблях у Бердянську;
  • до Маріуполя направили евакуаційні колони;
  • Збройні Сили продовжують покращувати статистику знищеної ворожої техніки;
  • втрат ворога станом на ранок – майже 16 тисяч вбитих;
  • у Маріуполі тривають бої;
  • заява Володимира Зеленського до Альянсу з проханням більше ніколи не говорити українцям, що їхня армія не відповідає стандартам НАТО;
  • ворог продовжує передавати техніку ЗСУ та Силам тероборони. 

До слова, у Генштабі ЗСУ уточнили інформацію про втрати ворожого флоту в порту Бердянська. Спочатку писали, що знищили корабель "Орськ", але з'ясувалося, що це – великий десантний корабель "Саратов".

Відеодайджест 29 дня війни: дивіться відео

 

Автор: Наталія Пристанська