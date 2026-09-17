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24 Канал Новини України Україна уразила літаки Ан-12, 2 Ан-26 та 3 гелікоптери, – Зеленський про нічну атаку на Росію
17 вересня, 10:47
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Оновлено - 11:00, 17 вересня

Україна уразила літаки Ан-12, 2 Ан-26 та 3 гелікоптери, – Зеленський про нічну атаку на Росію

Данило Жоров

Українські військові здійснили комбіновану нічну атаку на по Росії. Під приціл потрапили нафтопереробне підприємство та військове летовище, де перебувала ворожа авіація.

В операції взяли участь СБУ, Сили безпілотних систем, ГУР та Служба зовнішньої розвідки. Про це повідомив Володимир Зеленський

Що відомо про результати ударів?

Президент України наголосив, що в ніч на 17 вересня українські дрони успішно уразили Ярославський нафтопереробний завод. Крім того, Служба безпеки України точно відпрацювала по військовому аеродрому в Ростові.

На ростовському летовищі окупанти зазнали відчутних втрат у техніці. Президент підтвердив ураження одразу кількох бортів: 

  • Ан-12;
  • 2 Ан-26;
  • 3 гелікоптери.

Окремо глава держави відзначив успіхи українських захисників в акваторії Чорного моря. Водночас він не назвав конкретних деталей. 

Щодня відповідаємо на агресію. Росія має обрати мир, 
– підкреслив Зеленський. 

Він подякував воїнам, які переносять війну на територію ворога.

Нагадаємо, що українські підрозділи атакували нафтопереробні заводи у Рязанському та Пермському регіонах, а також у Татарстані. Крім того, під ударом опинялися військові об'єкти у Таганрозі, де вдалося знищити виробництво FPV-дронів та склади зберігання безпілотників.

 

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