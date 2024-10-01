Удар КАБами по будинках у Запоріжжі: відомо про першу жертву

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Зокрема, ворог атакував Запоріжжя.

Росія вдень 1 жовтня атакувала Запоріжжя КАБами. Відомо, що внаслідок атаки є щонайменше 1 жертва.

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Скільки людей постраждало

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, що внаслідок ворожого удару одна людина загинула, дев'ять зазнали поранень.

Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури,

– написав він.

Крім цього, інформацію можуть уточнювати, адже тривають пошуково-рятувальні роботи.

Як розповів Іван Федоров, за попередньою інформацією, російські загарбники завдали по місту щонайменше 6 ударів. Раніше вже зазначалося, що ворог атакував цивільне населення саме керованими авіабомбами. Росія почала використовувати КАБи для ударів по Запоріжжю відносно недавно.

Росія постійно обстрілює українські міста. Ворожими цілями часто стають саме об'єкти цивільної інфраструктури. Вже неодноразово зазначали, що Росія воює саме проти мирного населення.