Триває пошук зниклих безвісти: у Запорізькій міськраді розповіли деталі жахливого удару по місту

Ворог зранку 18 січня вгатив по Запоріжжю. Наразі відомо про 3 зниклих безвісти, 10 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. 8 містян віком від 28 до 69 років були госпіталізовані в медзаклади, де отримали медичну допомогу і надалі лікуватимуться амбулаторно.

Про це в етері 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук, додавши, що станом на зараз в лікарні залишається 2 людей, вони постраждали найбільше: 48-річна жінка, яка перебуває у важкому стані, та чоловік з різаними ранами, стан якого медики оцінюють як середньої тяжкості.

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В Запоріжжі усувають наслідки удару

В місті пошкоджено адмінбудівлю промислового підприємства, понад 20 житлових будинків, крамниці, аптеки, Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату, приватний транспорт. Зі слів депутата Запорізької міськради, постраждала велика за площею територія, тому нині над усуненням наслідків удару працюють всі комунальні служби.

Зараз тривають пошуково-рятувальні роботи щодо зниклих безвісти 3 людей внаслідок жахливого терористичного акту, який рашисти завдали сьогодні о 6:00 по середмістю Запоріжжя біля одного з промислових об'єктів. Б'ють і по приватних будинках,

– розповів Кирильчук.

Наслідки удару по Запоріжжю 18 січня / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, російська армія вдарила по Запоріжжю ракетами "Іскандер". Одна з них влучила за 500 – 700 метрів від місця, куди нещодавно, 8 січня, окупанти вгатили КАБами. Того дня 14 містян загинуло, зазнали поранень 127.