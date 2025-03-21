Масована атака дронами по Запоріжжю: влучило біля будинку журналіста 24 Каналу

У ніч на 22 березня російські війська вкотре атакували Запоріжжя дронами-камікадзе. Один із безпілотників вибухнув просто біля будинку журналіста 24 Каналу.

Також журналіст поділився відео на якому можна побачити, як момент удару. На щастя, минулося без жертв і постраждалих, передає 24 Канал.

Дивіться також Дронова атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до 13, троє загиблих

Ворожий дрон влучив біля будинку журналіста 24 Каналу

У ніч проти 22 березня російські війська в черговий раз влаштували масований обстріл дронами по Запоріжжю. Один із дронів вибухнув прямо біля будинку нашого журналіста.

Дрон вибухнув біля будинку журналіста 24 Каналу: дивіться відео

Оце прямо під мій будинок впало,

– повідомив він.

На щастя, сам журналіст і його родина не постраждали.

"Всі живі цілі. Нам правда пощастило, бо все дивиться у двір, то нічого не побило, вікна на місці, але у друга мами винесло все", – розповів журналіст.

Він також надіслав фото сусіднього двору, на якому можна побачити займання та понівечений житловий будинок внаслідок російської атаки.

Сусідній двір журналіста після ворожої атаки / Фото, надане 24 Каналу