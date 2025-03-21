"Як страшний сон": що відомо про родину Маленків, яких вбила Росія у Запоріжжі

Російська армія ввечері 21 березня атакувала Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок обстрілу в одному з районів міста загинула родина Маленків.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про запорізьку родину Маленків, яких вбила Росія

Унаслідок обстрілу Запоріжжя у родині Маленків загинули 38-річна матір Ольга, 41-річний батько Роман та їхня 17-річна донька Уляна-Христина. Цю інформацію підтвердила старша донька Вікторія, яка лишилася живою.



Уляна-Христина Маленко (ліворуч), Ольга Маленко (по центру знизу) та Роман Маленко (праворуч) загинули внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя / Фото з інстаграму ff.frutti

За даними ДСНС, рятувальники евакуювали Уляну-Христину до карети швидкої допомоги для проведення реанімаційних заходів, однак врятувати дівчину не вдалося – вона померла від травм, несумісних із життям. Пізніше з-під завалів деблокували тіло її батька Романа.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що матір дівчини, 38-річну Ольгу Маленко, госпіталізували, проте лікарям не вдалося її врятувати – вона померла через 10 годин після російського обстрілу.



Речі, які лишилися після удару по будинку в Запоріжжі, де загинула ціла родина / Фото: Суспільне

Очевидиця удару, сусідка родини Ганна Тищенко, розповіла, що рятувальники спершу дістали з-під завалів матір, яка ще була жива, проте мала сильні опіки голови. Потім витягли доньку, вона теж подавала ознаки життя, однак медики не змогли її врятувати. Батька знайшли вже мертвим.

Хороша родина, матір – трудяга, у кіоску овочами торгувала, чоловік щось із комп'ютерами робив. А дівчата навчалися,

– згадує Ганна.

17-річна Уляна-Христина Маленко навчалася в Запорізькому професійному коледжі готельно-ресторанного бізнесу. Вона також захоплювалася мотоциклами.

"Просто в один момент втратити своїх близьких… Як страшний сон", – написала в соцмережах старша донька Вікторія.



Будинок родини Маленків після російської атаки на Запоріжжя / Фото: Суспільне

До речі, унаслідок ворожої атаки також загинула і 14-річна дівчинка. Рятувальники знайшли годинника з її фото, який зупинився після російського обстрілу.