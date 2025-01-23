Поруч з тілом загиблого сидить його пес Бім. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Ми-Україна".

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Що відомо про загиблого

На момент трагедії Володимир був у квартирі разом із дочкою, дружиною та тещею. Його рідні наразі перебувають у лікарні.

Тіло чоловіка довго знаходилося поряд із будинком, а тварина ні на крок не відходила від свого господаря.

На місце події приїхали знайомі родини. Ймовірно, саме вони тимчасово прихистять Біма.

До слова, через російську атаку по Запоріжжю у важкому стані перебуває 5 постраждалих, іще 22 – у стані середньої тяжкості. Серед поранених – двомісячне немовля та 4 рятувальники, що ліквідовували наслідки атаки в момент повторного обстрілу.

Вночі 23 січня ворожі дрони також атакували Київську область. Внаслідок падіння уламків збитих БпЛА в одному із населених пунктів пошкоджено 4 приватні будинки, автомобіль, лінію електромереж та будівлю кафе. Постраждалих серед цивільних немає. Усім жителям, чиї домівки зазнали пошкоджень, нададуть необхідну допомогу.