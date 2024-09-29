Ще одне велике місто, яке тероризує Росія, – в ОП відреагували на удар по Запоріжжю

Вночі 29 вересня російські військові завдали понад 10 ударів по Запоріжжю. Окупанти зруйнували багатоповерхівку, під завалами можуть бути люди. У Володимира Зеленського вже відреагували на атаку агресора.

Росіяни вдарили КАБами по цивільних у Запоріжжі. Ще одне велике місто, яке тероризує країна-агресор, наголосив керівник ОП Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі.

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В ОП відреагували на удар Росії по Запоріжжю

Очільник Офісу Президента констатував, що Запоріжжя – це ще одне велике місто, яке тероризує Росія. Окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами по цивільних.

Більше зброї для України та створення умов, за яких економічне падіння Росії напряму впливатиме на здатність підтримувати ВПК. Зусилля всього світу мають бути направлені саме на це,

– підкреслив Андрій Єрмак.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграм-каналі.

Росія зруйнувала багатоповерхівку в Запоріжжі / Фото з телеграму Андрія Єрмака