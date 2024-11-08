Унаслідок кривавого обстрілу Запоріжжя 5-річний хлопчик перебуває у важкому стані

Вдень 7 листопада Росія обстріляла з авіації Запоріжжя, вбивши і поранивши цивільних. Серед загиблих і поранених є діти.

Близько 15:00 ворог завдав шість авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Загинуло 9 людей, серед них – 1-річний хлопчик, на ім'я Адам. Понад 40 людей поранено. 8 листопада на Запоріжжі оголосили День жалоби, передає 24 Канал.

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Дитина у вкрай важкому стані

Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, постраждалий внаслідок обстрілу 5-річний хлопчик перебуває у дуже важкому стані. Йому зробили операцію, він на апараті штучної вентиляції легенів.

Загалом 15 постраждалих від ворожого удару перебувають у медустановах Запоріжжя.

Стан чотирьох людей, зокрема двох медпрацівників, лікарі оцінюють як тяжкий.

До слова, російські авіабомби зруйнували житлову багатоповерхівку, приватні будинки, пошкодили будівлю онколікарні.

Наслідки удару по Запоріжжю / Фото ОВА