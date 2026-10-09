Російські війська завдали шістьох ударів по Запоріжжю: є загиблий та поранені

Уранці 9 жовтня російські окупаційні війська завдали шести ударів по житловій забудові Запоріжжя. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще сім людей, зокрема дитина, дістали поранення.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Що відомо про терор Запоріжжя?

Російські війська спрямували удари по цивільних об'єктах міста. За уточненою інформацією, один із ворожих снарядів влучив поблизу багатоповерхового житлового будинку, а інший вибухнув поруч із закладом позашкільної освіти.

На місцях влучань негайно розпочали роботу всі профільні та екстрені служби. Парамедики разом із рятувальниками надали першу допомогу жінці, яка перебувала в постраждалій багатоповерхівці. Наразі її стан оцінюють як нетяжкий, потерпілу передали бригаді екстреної медичної допомоги.

Усім іншим постраждалим також надається необхідна медична допомога на місцях та в закладах охорони здоров'я. Наразі відомо про 7 травмованих осіб, серед яких одна дитина. Унаслідок обстрілу загинув чоловік.

Нагадаємо, напередодні російський FPV-дрон атакував будівлю Запорізької обласної ради, влучивши безпосередньо в герб на фасаді. Унаслідок удару виникло задимлення, однак пожежі вдалося уникнути. Споруда зазнала точкових пошкоджень, на щастя, минулося без постраждалих.

Крім того, відомо, що Росія продовжує завдавати ударів по мостах у Запоріжжі. Місцева влада розглядає варіанти про альтернативні маршрути для транспорту.