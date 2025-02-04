"Бавовна" повторюється: які наслідки ударів по заводах в Астрахані та Волгограді

У ніч проти 3 лютого українські дрони атакували Астраханський газопереробний завод та Волгоградський НПЗ. Ураження цих об'єктів свідчить про технічну можливість України завдавати ударів по віддалених цілях.

Найчастіше під ударом опиняються ГПЗ, заводи та арсенали, де зберігається пальне, яке є кров'ю для армії. Без нього, як пояснив 24 Каналу військовий експерт Владислав Селезньов, зупиняється техніка. Ворог відчуває нестачу цієї компоненти, що впливає на динаміку на фронті.

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Які наслідки удару по Астраханському ГПЗ та Волгоградському НПЗ

Українські дрони на території Росії вже уразили щонайменше 30 об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, зокрема газопереробні заводи, арсенали та бази, де зберігається пальне.

Як зазначив військовий експерт, пальне – це кров для армії. Немає дизельного пального, зупиняється бронетехніка, зокрема танки. Противник починає відчувати певний брак цієї компоненти, що впливає на динаміку на полі бою.

Ураження об'єктів у Волгограді та Астрахані не є випадковими. Це свідчить про те, що українські Сили оборони мають технічну можливість уражати такі об'єкти, навіть на значній відстані.

Ми маємо таку можливість, і це насправді дуже добра новина,

– підкреслив Владислав Селезньов.

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До яких дій будуть змушені вдатися росіяни

Він також наголосив, що російська армія відчуває певну слабкість через втрату частини ресурсів. Однак війна не зупиниться через ці ураження, бо росіяни мають інші об'єкти енергетичної інфраструктури, звідки можуть постачати різні типи пального для різної техніки, як-от авіації.

Водночас ворог змушений перелаштовувати свою логістику, щоб не зменшити обсяги постачання, що створює додаткове навантаження.

Чим більше втрат зазнає російська армія, тим легше нашим воїнам буде на полі бою,

– наголосив військовий експерт.

У бригаді "Рубіж" також підтвердили, що атаки на територію Росії дещо полегшують ситуацію на фронті, оскільки допомагають відвертати увагу російської авіації, яка скидає КАБи на їхні позиції.