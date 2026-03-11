Було в єдиному екземплярі, – авіаексперт розібрав результати удару по заводу у Брянську
- Внаслідок удару по заводу "Кремній" у Брянську Росія може втратити можливість виробляти продукцію на цьому підприємстві, оскільки більшість обладнання неможливо відновити чи замінити.
- На території Білорусі є близько 14 підприємств, які можуть частково замінити виробництво заводу у Брянську, але Україна не має можливості завдати удару по цих об'єктах.
Ввечері 10 березня Україна вдарила по заводу "Кремній" у Брянську. Такі підприємства мають високотехнологічні станки та інше обладнання, яке передбачає чіткі технічні потреби. Тому навіть невелика вибухова хвиля може призвести до зупинки певної виробничої лінії.
Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський озвучив 24 Каналу думку, що на тривалий час Росія може забути про спроможності виробляти щось на цьому заводі. Тому що більшість станків окупанти не зможуть відновити або купити.
До теми Генштаб оприлюднив вражаюче відео удару по заводу "Кремній Ел"
"Деякі станки випускаються по спеціальній задачі в єдиному екземплярі для того, щоб мати можливість масштабувати деякі елементи, які вони виробляють. Тому це безповоротна втрата на цей момент", – підкреслив він.
Чи зупиниться виробництво ворога?
Анатолій Храпчинський зазначив, що на території Білорусі близько 14 підприємств, які можуть замінити деякі комплектуючі, які виробляв завод "Кремній". На жаль, Україна ніяк не може вплинути щодо Білорусі та завдавати якихось ударів, тому що це неминуче призведе до інших наслідків.
Це втрата можливості, але треба працювати далі. Тому що нещодавно вдарили Воткінський завод. Це основний завод з виробництва більшості балістичних ракет. Треба казати про те, що це теж часткова зупинка виробництва,
– сказав авіаексперт.
Тому потрібно спостерігати, як росіяни будуть використовувати балістичні ракети, в якій кількості, чи не відновляться знову постачання з боку Північної Кореї або того ж Ірану. Тому що іранський режим зараз суттєво позбавлений пускових установок. Але водночас має в наявності, наприклад, залишки балістичних ракет, які можуть використовувати і далі.
Що відомо про цю атаку?
Ввечері 10 березня десятки ракет атакували російський Брянськ. Російські ЗМІ писали, що по місту нібито прилетіли ракети "Нептун" або Storm Shadow. Місцева влада заявила про 12 постраждалих. Під атакою опинився завод "Кремній", який виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів, для ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", а також для РЛС і РЕБ та російських дронів.
Згодом Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку по заводу в Брянську. Він розповів, що отримав дзвінок від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який доповів про успішну операцію по заводу "Кремній Ел". Український лідер подякував нашим військовим за службу.
Генштаб ЗСУ опублікував відео удару по заводу "Кремній Ел". Сили оборони атакували ракетами Storm Shadow. Зазначається, що зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей. Масштаби завданих збитків ще уточнюють.