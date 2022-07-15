Демонстрація "контролю", – Братчук про удар окупантів по острову Зміїний

Російські окупанти напередодні, 14 липня, завдали авіаудару по звільненому острові Зміїний. Найімовірніше, так загарбники хочуть показати нам, що нібито контролюють цю територію.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Як він зазначив, апелюючи до інформації, яку надали наші військові, російські окупанти намагаються знищити техніку, яка залишилась після них на острові Зміїний.

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Окупанти хочуть щось довести

Мабуть, щоб ми не знайшли там чогось цікавого. Думаю, це демонстрація "контролю", що начебто вони (російські окупанти – 24 канал) можуть контролювати процеси, які відбуваються на острові Зміїний,

– заявив Братчук.

На його думку, це дуже пуста забава російських загарбників. Як пояснив речник, в української сторони є повний вогневий контроль за островом, тому жоден ворожий десант там висадитися не може.

Крім того, за словами Братчука, також туди не можуть дійти й російські кораблі. Однак, як він підкреслив, так окупанти намагаються нам показати, що нібито вони нас "дістануть".

Тимчасове явище

Братчук наголосив, що в російській армії відбувається багато таких "цікавих речей". Він зауважив, що військові країни-агресорки діють всупереч логіці та здоровому глузду.

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"Удар по острові Зміїний – це намагання показати, що вони (російські окупанти – 24 канал) там начебто ще присутні, хоча б такими вогневими нальотами. Однак, думаю, що це тимчасове явище", – заявив Братчук.

Братчук прокоментував удар окупантів по острову Зміїний: дивіться відео



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