Демонстрація "контролю", – Братчук про удар окупантів по острову Зміїний
Російські окупанти напередодні, 14 липня, завдали авіаудару по звільненому острові Зміїний. Найімовірніше, так загарбники хочуть показати нам, що нібито контролюють цю територію.
Про це 24 каналу розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Як він зазначив, апелюючи до інформації, яку надали наші військові, російські окупанти намагаються знищити техніку, яка залишилась після них на острові Зміїний.
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Окупанти хочуть щось довести
Мабуть, щоб ми не знайшли там чогось цікавого. Думаю, це демонстрація "контролю", що начебто вони (російські окупанти – 24 канал) можуть контролювати процеси, які відбуваються на острові Зміїний,
– заявив Братчук.
На його думку, це дуже пуста забава російських загарбників. Як пояснив речник, в української сторони є повний вогневий контроль за островом, тому жоден ворожий десант там висадитися не може.
Крім того, за словами Братчука, також туди не можуть дійти й російські кораблі. Однак, як він підкреслив, так окупанти намагаються нам показати, що нібито вони нас "дістануть".
Тимчасове явище
Братчук наголосив, що в російській армії відбувається багато таких "цікавих речей". Він зауважив, що військові країни-агресорки діють всупереч логіці та здоровому глузду.
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"Удар по острові Зміїний – це намагання показати, що вони (російські окупанти – 24 канал) там начебто ще присутні, хоча б такими вогневими нальотами. Однак, думаю, що це тимчасове явище", – заявив Братчук.
Братчук прокоментував удар окупантів по острову Зміїний: дивіться відео
Удар окупантів по острові Зміїний: що відомо
- В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що російські загарбники 13 липня намагалися бомбардувати острів Зміїний. За інформацією, окупанти намагались вдарити по острові парою винищувачів Су-27, однак бомби впали в море поблизу.
- Наступного дня, 14 липня, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на спеціальному брифінгу заявив, що російські окупанти завдали авіаудару по острову Зміїний. За його словами, так росіяни намагаються знищити свою техніку, яку вони в паніці залишили, коли тікали зі Зміїного.
- Громов наголосив, що зараз Україна повністю контролює територію острова Зміїний. Водночас наголосив, що надалі обов'язково вижене окупантів з наших територій Чорного моря.