Залежить від одного: чи має Україна шанс отримати ППО проти нових ракет, що вдарили по Дніпру

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що світ має системи ППО, які здатні захищати українські міста від ракети, яку росіяни запустили на Дніпро. Ймовірно, мовиться про системи THAAD, які Захід, передавши їх Україні, отримає справжній "піар" для себе.

Крім того, США вже має досвід у передачі таких систем Ізраїлю. Про це 24 Каналу висловив політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що це питання наша країна підійматиме наступного року.

Чи має Україна шанс отримати ППО проти нових ракет

Росія 21 листопада завдала удару міжконтинентальною балістичною ракетою "Кедр" по Дніпру, створивши новий вимір загроз. За словами політолога, тепер є справді об'єктивна необхідність, не лише для захисту України, а й для Європи, порушувати питання про поширення систем ПРО, які можуть збивати подібні ракети.

Шанси для отримання відповідних систем, наприклад THAAD, вкрай низькі, але раніше вони взагалі були фантастичні. Зараз розмови почалися,

– наголосив Чаленко.

Він зауважив, що тут можна провести аналогію до процесу передачі Україні систем Patriot. Спершу світ категорично не хотів про це думати, але після широкої дипломатичної роботи на різних рівнях це вдалось.

Зауважте! Україна обговорює зі Сполученими Штатами надання зброї, здатної збивати міжконтинентальні ракети. Джерела у Збройних Силах повідомили, що може йтися про модернізацію ЗРК Patriot або ж отримання американської системи протиракетної оборони Aegis чи THAAD.

Крім того, США має досвід передачі тих систем, які потрібні Україні, Ізраїлю для відбиття іранських балістичних ракет.

Такий досвід є. Можуть говорити, що один комплекс коштує 3 мільярди доларів. Однак на Заході мають усвідомити, що разом з іншими системами, THAAD отримає банальний "піар" і за ним стане черга, щоб його купувати,

– зазначив політолог.

Чаленко додав, цим питанням адміністрація Джо Байдена вже займатись не буде. Однак це стане темою для обговорення з адміністрацією Дональда Трампа з січня наступного року.

До слова, Зеленський заявив, що така балістична ракета проти України є черговим доказом, що Росія точно не хоче миру. Він підкреслив, що світ повинен на це реагувати, але поки рішучих кроків наша країна не бачить.