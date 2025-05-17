Після російської атаки на автобус з мирними жителями ДСНС деблокувала тіла загиблих

Уранці 17 травня ворог ударив по рейсовому автобусу поблизу Білопілля на Сумщині, який їхав на евакуацію. Рятувальники оперативно прибули на місце події та деблокували тіла загиблих.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Що відомо про ворожу атаку на автобус

Росіяни вдарили по автобусу безпілотником "Ланцет", якого навів розвідувальний дрон. Відомо про 9 загиблих та 7 постраждалих.

Серед загиблих переважно жінки пенсійного віку. Люди їхали на евакуацію в рейсовому автобусі, який виїжджає з Білопілля на Суми о 6:00.

Співробітники ДСНС деблокували тіла пасажирів автобуса: дивіться фото

Рятувальники негайно прибули на місце події. Також додатково залучалися сили аварійно-рятувальної частини з обласного центру,

– повідомили у ДСНС.

У службі зазначили, що фахівці ДСНС деблокували тіла загиблих з понівеченого транспортного засобу за допомогою спеціальних інструментів.

Рятувальники деблокували тіла загиблих в автобусі: дивіться відео ДСНС

Росіяни цинічно прокоментували атаку на автобус. Міноборони ворога сказали, що начебто збройні сили Росії "Геранями-2" "вразили пункт стоянки техніки ЗСУ у Сумській області".

Ворожа пропаганда вже традиційно поширює брехню про удар по "військовій цілі" і намагається виправдати свій терористичний акт проти мирного населення.