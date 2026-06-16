"Атаки проти християнських святинь неприйнятні": США засудили удар по Києво-Печерській лаврі

США відреагували на масований російський удар по Києву, внаслідок якого було пошкоджено Києво-Печерську лавру. У Вашингтоні наголосили, що удари по цивільних об’єктах і релігійних пам’ятках є неприпустимими та мають бути зупинені.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс заявила, що особисто була на місці атаки.

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Як відреагувало США на атаку?

Джулі Девіс повідомила, що особисто відвідала місце події та на власні очі побачила наслідки руйнувань на території однієї з найвідоміших історичних і духовних пам’яток України.

Вона наголосила, що удар зачепив не лише культурну спадщину, а й цивільну інфраструктуру міста.

Також були удари по житлових будинках, внаслідок яких було госпіталізовано дорослих і дітей. Атаки проти мирних жителів і християнських святинь є неприйнятними. Це жахливе насильство має припинитися, а війна повинна закінчитися,

– заявила вона.

Варто зауважити, Києво-Печерська лавра є одним із найважливіших духовних і культурних центрів України та всього православного світу. Вона була заснована в XI столітті як монастир і з часом стала осередком розвитку освіти, літописання та іконопису. Лавра має унікальні печери з мощами святих, що робить її місцем паломництва для вірян з різних країн. Сьогодні це також важлива пам’ятка світової спадщини, яка зберігає багатовікову історію української духовності.

Що відомо про удар по святині?

15 червня під час масованої нічної атаки Київ зазнав удару російських безпілотників, один із яких влучив у територію Києво-Печерської лаври. За даними СБУ, для атаки було використано ударний дрон типу "Герань-2", який є російською версією іранського "Шахеда".

Влучання сталося по будівлях Успенського собору, зокрема в район Стефанівського приділу. На місці удару слідчі виявили уламки корпусу та двигуна безпілотника з маркуванням російського виробництва. Частину комплектуючих, за попередніми даними, виготовили в особливій економічній зоні "Алабуга".

Внаслідок вибуху були пошкоджені дахові перекриття, куполи, стіни та вікна собору. Також ударна хвиля пошкодила сусідні будівлі на території Печерського району.

Одразу після початку пожежі духовенство Лаври почало спільно працювати з профільними службами. Так вдалося винести цінні речі, ікони, які в цей час перебували у храмі. Також священники врятували церковні атрибути, які використовують для богослужінь.

На щастя, серед духовенства немає постраждалих. Всі вони перебувають у задовільному стані.

Служба безпеки України кваліфікує атаку як воєнний злочин і відкрила відповідне кримінальне провадження. За словами адміністрації заповідника, удар мав ознаки прицільного, а не випадкового ураження об’єкта.