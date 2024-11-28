Житомир повністю знеструмлено внаслідок ракетної атаки Росії
Росія завдала ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки було повністю знеструмлено Житомир.
Повідомляє 24 Канал із посиланням на Житомирводоканал. Якщо енергопостачання не буде відновлено до 18:00, то об'єкти водопостачання під'єднають до альтернативних джерел живлення.
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Яка ситуація в Житомирі
Внаслідок масованої ракетної атаки вранці 28 листопада Житомир було повністю знеструмлено.
Наразі ми підключаємо наші об'єкти водовідведення до генераторів. Об'єкти водопостачання очікують на відновлення електроживлення,
– йдеться у повідомленні.
В компанії зазначили, що в разі відсутності електропостачання до 18:00, то об'єкти водопостачання будуть підключені до альтернативних джерел живлення.
До слова, в ніч на 28 листопада Росія випустила по Україні 188 ракет різних типів і ударних БпЛА, з яких сили ППО збили 76 ракет, 3 керовані авіаційні ракети та 35 БпЛА. В Повітряних силах зазначили, що атака була спрямована на енергетичну інфраструктуру.