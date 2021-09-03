Удар у серце дракона, – Арестович пропонує перейменувати українську мову

Позаштатний радник голови ОПУ Олексій Арестович пропонує називати українську мову "руською". Він аргументує це тим, що наша сучасна мова близька до тої, якою говорили в Київській Русі.

За словами Арестовича, ми можемо називати нашу мову двома іменами – українською та руською.

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Для чого потрібне перейменування мови

Олексій Арестович переконаний, що перейменування української мови в руську, а України в Русь-Україну стане хорошим засобом боротьби з ворожою пропагандою зі сторони Росії.

Це удар в саме серце дракона. Ми вибиваємо з них основи їхньої пропаганди,

– наголосив Арестович.

Попри те, позаштатний радник Єрмака зазначив, що перейменовувати мову треба не для цього. За його словами, це потрібно для того, щоб українці зрозуміли, ким вони є. Боротьба з російською пропагандою в цьому випадку буде бонусом.

Інші заяви Арестовича про перейменування: