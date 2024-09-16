Удар "Шахедами" по Київщині: поранено жінку, пошкоджено будинки та авто

Унаслідок масованої атаки дронів на столицю у ніч 16 вересня поранення отримала жінка. Відомо також про пошкоджені будинки та авто унаслідок падіння уламків.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Наголошують, що влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не сталось.

Дивіться також Росія здійснила масовану атаку "Шахедами" на Київ: скільки збила ППО

Однак, радіння уламків призвели до пошкоджень та завдали травм жінці.

"На жаль, внаслідок падіння уламків збитих цілей поранена жінка. Її госпіталізовано в один із медзакладів області, надається вся необхідна допомога", – ідеться у повідомленні.

Наслідки атаки на Київ

Станом на 8:30, за даними КМВА, в Київській області відомо про пошкодження 5 автомобілів і 5 приватних будинків. В них вибиті двері, вікна, посічені фасади та дахи.

В 4-х районах виникли загорання трави та лісової підстилки. Наразі всі пожежі ліквідовано.



Наслідки падіння удамків на Київщині / Фото Нацполіції



Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу / Фото Нацполіції



На місці працюють усі необхідні служби / Фото Нацполіції

Атака була масованою

Раніше Сергій Попко, начальник КМВА розповів, що під час сьогоднішньої атаки на Київ російські ударні дрони прямували з різних напрямків і різними групами. Це вже 8-ма атака за місяць. Вона тривала близько 3-х годин.

Як і під час попередніх атак, ворог використовував безпілотники типу "Шахед". Однак, на відміну від останніх атак, ця була масованою. ППО збила у небі над столицею понад два десятки цілей.

Усього упродовж ночі сили українські захисники неба знищили 53 із 56 БаЛА, запущених із Курська та Єйська в Росії. Командування Повітряних сил уточнило, що значна частина дронів летіла саме на Київщину.