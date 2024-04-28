Вночі ворог вдарив дронами по Миколаєву: горів готель, пошкоджено енергетичний об'єкт

Російська армія не припиняє ударів по українських містах, наражаючи на небезпеку життя людей. Внаслідок атаки на Миколаїв пошкоджено цивільну та енергетичну інфраструктуру.

У ніч проти 28 квітня загарбники випускали дрони по Миколаївщині, місцеві чули вибухи. Міський голова обласного центру та очільник ОВА розповіли вранці про наслідки чергового акту ворожого терору, про що передає 24 Канал.

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Атака на Миколаїв та її наслідки

Мер Олександр Сєнкевич заявив, що під ранок російські окупанти атакували Миколаїв дронами. Спалахнула пожежа на рекреаційному об'єкті.

Займання ліквідували рятувальники, є пошкодження. Також пошкоджено об'єкт теплогенеруючої інфраструктури. Наслідки уточнюємо (станом на 07:30 – 24 Канал),

– йдеться у повідомленні.

Посадовець наголосив, що, на щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих. Водночас відомо, що вогонь ліквідовували співробітники ДСНС.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що близько 04:45 ворог атакував безпілотниками обласний центр. За його словами, постраждали два готелі, один з яких горів, та автомобілі. Крім того, пошкоджено об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій констатували, що вогонь охопив 20 квадратних метрів, до гасіння залучили 14 вогнеборців, а також 3 одиниці техніки.

Наслідки обстрілу Миколаєва та пожежі / Фото ДСНС

Як наголошує очільник ОВА Кім, сили та засоби протиповітряної оборони здійснювали бойову роботу під час атаки. Командувач Повітряних сил Микола Олещук вранці 28 квітня повідомив, що загалом вночі ППО ліквідувала 5 дронів: чотири з них – це "Шахеди".

Один із цих п'яти ліквідованих безпілотних літальних апаратів знищили над Миколаївщиною. Проте це не "Шахед", а дрон невстановленого типу, на чому акцентують у Повітряних силах.

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Загалом проти 28 квітня 2024 року російські військові запустити 4 ударні безпілотники типу Shahed-131/136 із мису Чауда в окупованому Криму, а також 5 дронів невстановленого типу з окупованої частини Херсонської області.

Усі чотири "Шахеди" приземлили в таких регіонах: