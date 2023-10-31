Атака дронів на Старокостянтинів, понад 300 тисяч загиблих окупантів: хронологія 615 дня війни

На Сході окупанти намагаються наступати на декількох напрямках – ЗСУ стримують ворога. Разом з тим наші бійці знищують загарбників та проводять контрнаступальну операцію.

Вівторок, 31 жовтня, – це уже шістсот п'ятнадцята доба від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу. Про головні події цього дня читайте в матеріалі 24 Каналу.

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