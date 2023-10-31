Атака дронів на Старокостянтинів, понад 300 тисяч загиблих окупантів: хронологія 615 дня війни
На Сході окупанти намагаються наступати на декількох напрямках – ЗСУ стримують ворога. Разом з тим наші бійці знищують загарбників та проводять контрнаступальну операцію.
Вівторок, 31 жовтня, – це уже шістсот п'ятнадцята доба від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу. Про головні події цього дня читайте в матеріалі 24 Каналу.
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У ЗСУ уточнили, що ворог випустив 2 дрони типу "Шахед" та 1 ракету Х-59 вночі по Україні. Усі безпілотники знищила ППО. За минулу добу було ліквідовано 870 бійців ворожого війська. Так, втрати Росія у цій війні становлять уже близько 300 810 одиниць особового складу. У Херсонській ОВА повідомили, що за минулу добу противник здійснив 98 обстрілів, випустивши 447 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон окупанти випустили 36 снарядів. Внаслідок цього 1 людина загинула, ще 16 – дістали поранення. Окрім того, є руйнування цивільної інфраструктури. За добу Росія 4 рази атакувала Нікопольщину з артилерії. Внаслідок цього загорілося приватне домоволодіння. Загалом пошкоджено 8 житлових будинків, 2 господарські споруди, авто, сонячні панелі, 2 лінії електропередачі та паркани. На щастя, обійшлось без постраждалих. В Інституті вивчення війни констатували, що Росія не припиняє спроб оточити Авдіївку та задля цього кидає в "м'ясні атаки" незахищену піхоту з підрозділу "Штурм-Z". Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, що вночі ворог атакував Миргородський район області. Попередньо, обійшлось без потерпілих, пошкоджень цивільної та критичної інфраструктури. У частині південних, східних та центральних областей нашої держави лунала повітряна тривога. Повідомляли про загрозу балістичного застосування. ППО працювала на Хмельниччині, Миколаївщині. Ворога запускав безпілотники типу "Шахед". Згодом голова Хмельницької ОВА констатував, що дрони летіли в бік Старокостянтинова. Новообраний спікер Конгресу США Майк Джонсон розділив пакетний законопроєкт щодо виділення допомоги 106 мільярдів доларів Україні та Ізраїлю. Власне, він поки запропонував голосувати за допомогу лише Тель-Авіву. "Ми маємо займатися всім цим разом: Ізраїль, Україна, південна частина Тихого океану тощо. І очевидно, що подібна ініціатива значно ускладнює прийняття", – розкритикував рішення спікера демократ Чак Шумер. Міністр оборони Британії Грант Шаппс пообіцяв, що збільшення військової допомоги Україні з боку Лондона. "Путін сподівається, що світ забуде про нагальну потребу підтримати Україну. Велика Британія ніколи не дозволить цьому статися – ми надамо більше військової підтримки та об'єднаємо наших союзників, щоб Україну отримала те, що їй потрібно для перемоги", – констатував він. Глава МЗС Дмитро Кулеба пообіцяв в недалекій перспективі новини щодо вступу України в Євросоюз, які "матимуть позитивний ефект". "Я не одноразово казав, якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС. Наразі ми впевнено рухаємось до цієї мети, але деталі я не буду розкривати", – наголосив міністр.
Робота ППО
300 тисяч "200-их" росіян
Тривожна ніч
Більше допомоги від Британії
У ЗСУ уточнили, що ворог випустив 2 дрони типу "Шахед" та 1 ракету Х-59 вночі по Україні. Усі безпілотники знищила ППО.
За минулу добу було ліквідовано 870 бійців ворожого війська. Так, втрати Росія у цій війні становлять уже близько 300 810 одиниць особового складу.
У Херсонській ОВА повідомили, що за минулу добу противник здійснив 98 обстрілів, випустивши 447 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон окупанти випустили 36 снарядів.
Внаслідок цього 1 людина загинула, ще 16 – дістали поранення. Окрім того, є руйнування цивільної інфраструктури.
За добу Росія 4 рази атакувала Нікопольщину з артилерії. Внаслідок цього загорілося приватне домоволодіння.
Загалом пошкоджено 8 житлових будинків, 2 господарські споруди, авто, сонячні панелі, 2 лінії електропередачі та паркани. На щастя, обійшлось без постраждалих.
В Інституті вивчення війни констатували, що Росія не припиняє спроб оточити Авдіївку та задля цього кидає в "м'ясні атаки" незахищену піхоту з підрозділу "Штурм-Z".
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, що вночі ворог атакував Миргородський район області. Попередньо, обійшлось без потерпілих, пошкоджень цивільної та критичної інфраструктури.
У частині південних, східних та центральних областей нашої держави лунала повітряна тривога. Повідомляли про загрозу балістичного застосування.
ППО працювала на Хмельниччині, Миколаївщині. Ворога запускав безпілотники типу "Шахед". Згодом голова Хмельницької ОВА констатував, що дрони летіли в бік Старокостянтинова.
Новообраний спікер Конгресу США Майк Джонсон розділив пакетний законопроєкт щодо виділення допомоги 106 мільярдів доларів Україні та Ізраїлю. Власне, він поки запропонував голосувати за допомогу лише Тель-Авіву.
"Ми маємо займатися всім цим разом: Ізраїль, Україна, південна частина Тихого океану тощо. І очевидно, що подібна ініціатива значно ускладнює прийняття", – розкритикував рішення спікера демократ Чак Шумер.
Міністр оборони Британії Грант Шаппс пообіцяв, що збільшення військової допомоги Україні з боку Лондона.
"Путін сподівається, що світ забуде про нагальну потребу підтримати Україну. Велика Британія ніколи не дозволить цьому статися – ми надамо більше військової підтримки та об'єднаємо наших союзників, щоб Україну отримала те, що їй потрібно для перемоги", – констатував він.
Глава МЗС Дмитро Кулеба пообіцяв в недалекій перспективі новини щодо вступу України в Євросоюз, які "матимуть позитивний ефект".
"Я не одноразово казав, якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС. Наразі ми впевнено рухаємось до цієї мети, але деталі я не буду розкривати", – наголосив міністр.