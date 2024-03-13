Вороги вдарили "Шахедом" по багатоповерхівці у Сумах: рятувальники витягнули тіло людини
Вночі проти 13 березня російський "Шахед" влучив у багатоквартирний житловий будинок в Сумах. На жаль, з-під завалів витягнули тіло людини.
Вибухи в Сумах лунали орієнтовно о 1:38 13 березня. Про загиблих та поранених у Сумській ОВА повідомили вранці 13 березня, пише 24 Канал.
Дивіться також Удар Росії по багатоповерхівці в Кривому Розі: кількість жертв знову зросла
Що відомо про загиблих внаслідок влучання "Шахеда" в Сумах
Суми. На місці розбору завалів у п'ятиповерховому житловому будинку рятувальники деблокували тіло людини,
– розповіли в ДСНС.
За їхніми даними, станом на 13:45 13 березня восьмеро людей постраждали. Рятувальники продовжують розбирати завали, адже там можуть бути люди.
Рятувальники витягнули з-під завалів тіло людини
Правоохоронці повідомили, що внаслідок атаки окупантів спалахнула пожежа, окупанти повністю зруйнували один під'їзд будинку.
Пошкоджено щонайменше 30 квартир, 15 з яких повністю знищені. Є загиблі та поранені, інформація уточнюється, пошуково-рятувальна операція триває і досі,
– заявили у Нацполіції.
Окупанти вдарили "Шахедом" по будинку в Сумах
Дивіться також Влучили між двома під'їздами: сумчанин розповів про атаку дронів на місто
Коротко про цинічну атаку росіян по будинку в Сумах
- Росія вночі проти 13 березня "Шахедом" влучила у багатоквартирний житловий будинок у Сумах. На місце прибули рятувальники та інші необхідні служби.
- Вранці у Сумській військовій адміністрації повідомили, що з-під завалів урятували 10 людей, 8 з яких – зазнали травм різного ступеня важкості. Дані про загиблих уточнювались.
- Станом на 14:29 13 березня рятувальники продовжують розбирати завали. Влада розгорнула Пункт незламності.