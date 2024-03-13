Вороги вдарили "Шахедом" по багатоповерхівці у Сумах: рятувальники витягнули тіло людини

Вночі проти 13 березня російський "Шахед" влучив у багатоквартирний житловий будинок в Сумах. На жаль, з-під завалів витягнули тіло людини.

Вибухи в Сумах лунали орієнтовно о 1:38 13 березня. Про загиблих та поранених у Сумській ОВА повідомили вранці 13 березня, пише 24 Канал.

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Що відомо про загиблих внаслідок влучання "Шахеда" в Сумах

Суми. На місці розбору завалів у п'ятиповерховому житловому будинку рятувальники деблокували тіло людини,

– розповіли в ДСНС.

За їхніми даними, станом на 13:45 13 березня восьмеро людей постраждали. Рятувальники продовжують розбирати завали, адже там можуть бути люди.

Рятувальники витягнули з-під завалів тіло людини

Правоохоронці повідомили, що внаслідок атаки окупантів спалахнула пожежа, окупанти повністю зруйнували один під'їзд будинку.

Пошкоджено щонайменше 30 квартир, 15 з яких повністю знищені. Є загиблі та поранені, інформація уточнюється, пошуково-рятувальна операція триває і досі,

– заявили у Нацполіції.

Окупанти вдарили "Шахедом" по будинку в Сумах

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Коротко про цинічну атаку росіян по будинку в Сумах