Росія вдарила "Шахедом" по будинку в Києві: загинула дитина, постраждали люди

Пізно ввечері 25 жовтня ворог атакував столицю. Після тривоги досить швидко пролунали вибухи, було уражено багатоповерхівку на Солом'янці. 24 Канал інформує, що відомо про загиблих і постраждалих у Києві.

ДСНС і місцеві пабліки показали страшні кадри пожежі в багатоповерхівці. По будинку вдарив дрон або його уламок, унаслідок атаки зайнялися верхні поверхи.

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Скільки людей загинули та постраждали від атаки "Шахедом" на Солом'янці

У ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу сталося руйнування з подальшим горінням на 16 та 17 поверхах, а також загоряння на 20 та 21 поверсі 25-поверхового житлового будинку. Пожежу гасили 60 рятувальників, її ліквідували о 23:21..

Під час евакуації рятувальники вивели з будівлі понад сто людей. А психологи ДСНС допомогли 12 людям, на місці розгорнули мобільний намет.

Із квартири на 20 поверсі врятовано 2 людей та передано до карети швидкої. Четверо постраждалих самостійно звернулись до лікарів з попереднім діагнозом "гостра реакція на стрес".

На жаль, о 23:07 Віталій Кличко написав, що одна людина загинула. Згодом стало відомо, що це – дівчинка 2009 року народження. Її тіло виявили на 20 поверсі в одній з квартир.

О 23:37 Кличко повідомив про п'ятьох постраждалих, один із них у лікарні.

24 Канал буде доповнювати цю новину новою інформацією. Нагадуємо, що важливо пам'ятати про правила безпеки і пройти в безпечне місце чи бодай сховатися за дві стіни. Моніторингові канали писали, що останні кілька днів ворожі дрони-камікадзе летять дуже низько, тож їх не завжди вчасно можна виявити. Подбайте про себе!