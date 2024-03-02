В Одесі з-під завалів дістали живого чоловіка: неймовірні кадри з місця порятунку
Джерело:Олег Кіпер
В ніч проти 2 березня російський дрон-камікадзе атакував житлові будинку в Одесі. Внаслідок цього частина одної з багатоповерхівок обвалилася – наразі там працюють рятувальники.
Їм вже вдалося витягнути з-під завалів живого чоловіка. У мережі показали кадри з врятованим з полону будинку місцевим мешканцем.
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Порятунок чоловіка
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив нові деталі щодо ліквідації російського удару БпЛА по багатоповерхівці. Він зазначив, що рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів чоловіка.
На щастя, живий! В момент влучання ворожого дрону він, попередньо, перебував у підвалі. Чоловік у свідомості, нині його оглядають медики,
– написав очільник ОВА.
Кіпер наголосив, що пошуки та розбір завалів тривають. У мережі вже показали відео з місця подій, на якому видно перші кадри після порятунку чоловіка.
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Що відомо про нічну атаку
- У ніч проти 2 березня в Одесі пролунали вибухи. Росіяни вдарили ударним безпілотниками по житловому кварталу. Повідомляється, що у місті пошкоджені інженерні мережі та котельня, а також – багатоповерхівки. Частина одного будинку обвалилася – під'їзд там повністю зруйнований.
- Внаслідок удару загинуло дві особи. Ще семеро людей отримали поранення, серед них одна дитина та вагітна жінка. Стан останньої оцінюють як середньої важкості. Водночас пошукова операція триває, адже на зв'язок не виходять ще 7 мешканців багатоповерхівки.
- У межах Одеської області силам ППО вдалося збити майже всі дрони-камікадзе, запущені ворогом на регіон. Окупанти спрямували на область 8 "Шахедів", з яких ліквідовано 7. Саме цей останній дрон і влучив у 9-поверховий будинок.