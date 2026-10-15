"Жодної години тиші": Зеленський відреагував на удар реактивного "Шахеда" по Одещині

Російські військові 15 жовтня атакували звичайний магазин на Одещині реактивним "Шахедом". Унаслідок цього троє людей зазнали поранень.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що президент сказав про удар по Одещині?

На місці атаки працюють усі необхідні служби, які надають допомогу постраждалим. Президент наголосив, що Росія продовжує атакувати цивільну та критичну інфраструктуру України.

Фактично постійно під ударами житлові будинки, магазини, енергетика та інша критична інфраструктура. Жодної години тиші,

– заявив Зеленський.

Глава держави також наголосив на важливості міжнародної підтримки для захисту українців від російських атак. Останні удари демонструють реакцію Москви на сигнали, які вона отримує від США, зокрема щодо можливого подальшого послаблення санкцій.

Санкції не повинні бути зняті. Росія має закінчити різанину, яку сама розпочала й продовжує вже 1695 днів. Додаткові гроші для вбивств цьому не сприятимуть. Потрібна сила, і Америка сильніша, ніж російський терор,

– наголосив президент.

Він закликав партнерів і надалі допомагати Україні посилювати протиповітряну оборону та захищати цивільну інфраструктуру від російських ударів.

Нагадаємо, під ударом 15 жовтня була і Київщина. Зранку у столиці пролунали вибухи та працювала протиповітряна оборона.

У Печерському районі ворожий БпЛА впав на відкритій території біля п'ятиповерхового житлового будинку. Унаслідок падіння безпілотника пошкоджені фасад, частина покрівлі та вікна будинку, а також фасади двох сусідніх триповерхових будинків.

У дворі загорівся автомобіль, на місці працюють екстрені служби. Спочатку повідомлялося про п'ятьох постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до шести. Трьох поранених медики госпіталізували.