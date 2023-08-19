Удар на Спаса по Чернігову: є загиблі та постраждалі діти

Росія атакувала Чернігів, внаслідок чого є жертви та потерпілі серед цивільного населення. Зокрема, під ударом опинились діти. Так, ворог вкотре порушив міжнародні норми та звичаї ведення війни.

У суботу, 19 серпня, коли українці святкують Яблучний Спас, окупанти вирішили вдарити по Чернігову. В офіційних відомствах згодом констатували, що, на жаль, діти стали жертвою цього обстрілу.

Дивіться також Звичайну суботу Росія перетворила на день болю: Зеленський показав наслідки обстрілу Чернігова

Обстріл Чернігова та його наслідки

Власне, український омбудсман Лубінець Дмитро написав про дітей, які могли постраждати через цей теракт. Він наголосив, що це грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права та наша держава потребує відповідних кроків з боку міжнародної спільноти.

Росія вчергове обстріляла мирний населений пункт. На жаль, за попередньою інформацією, є загиблі та поранені, також через вибухову хвилю, ймовірно, постраждали діти.

Згодом радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента Дарія Зарівна додала, що також є неповнолітні, які стали жертвами цього обстрілу: "Чернігів. Є загиблі діти внаслідок російського удару по центру міста".

Зверніть увагу! Як повідомляють в МВС України, станом на 13:00 загалом відомо про 5 загиблих та 42 постраждалих людей. Водночас за попередніми даними, травмовано 37 людей, серед яких 11 дітей.

Станом на 13:40 кількість загиблих зросла до 6 – в лікарні померла 6-річна дівчинка. Про це повідомив міністр внутрішніх справ.

О 14:17 Ігор Клименко повідомив, що у Чернігові виявили тіло ще однієї жертви, це невпізнана жінка. Таким чином, кількість загиблих зросла до 7. За медичною допомогою звернулося 90 поранених, із них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей.

Ворог вдарив саме по драматичному театру міста. "Суботній святковий ранок. Люди йшли з церкви з кошиками посвячених яблук", – написали у відомстві.

Реакція президента Зеленського

Глава нашої держави Володимир Зеленський одразу прокоментував цей обстріл у своїх соціальних мережах. Він висловив співчуття усім рідним та близьким постраждалих і загиблих, констатувавши, що цей теракт спричинила ворожа ракета.

"Усі служби працюють на місці: рятувальники, поліція, медики. Кожен, хто потрібен. Зробимо ще більше для консолідації світу проти російського терору. Дамо ще більше нашій державі для захисту життя. Росія повинна програти в цій війні, щоб життя перемогло", – наголосив президент.

Наслідки атаки на Чернігів: дивіться відео Зеленського