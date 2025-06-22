Ситуація загострюється: як удар США по Ірану вплине на війну в Україні

Сполучені Штати атакували ядерні об'єкти Ірану. Це дійсно відчутний удар по союзнику Росії.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець, політичний консультант Олександр Антонюк, зауваживши, що удар США по Ірану є серйозним ляпасом для тоталітарних режимів. Між Росією та Іраном укладений договір про стратегічне партнерство. Але диктатор Путін в черговий раз демонструє, що не може захистити своїх союзників.

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Як це вплине на Україну

Як наголосив Антонюк, удар США по ядерних об'єктах Ірану є новим витоком глобальної "турбулентності" та кризи. Можливо, згодом цей період назвуть третьою світовою війною. У світі продовжують спалахувати різні бойові дії.

На жаль, внаслідок загострення на Близькому Сході зросли ціни на нафту. У цьому зацікавлена Росія.

Вищі ціни на нафту покращують фінансові можливості Росії. Якщо не введуть додаткові санкції, зокрема й щодо граничної ціни на їхню сировину, то Кремль отримає додаткові ресурси,

– сказав Антонюк.

Додамо, президент Дональд Трамп заявив, що удари США по Ірану можуть повторитися, якщо там не захочуть піти назустріч та не погодяться на мир. В Ірані заявили, що продовжать свою ядерну програму, попри атаки від США. Вони буцімто вивезли критично важливі матеріали з трьох ядерних об'єктів ще до того, як Штати по них вдарили.