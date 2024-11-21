На Курщині могли ліквідувати російських генералів: в мережі з'явилося підтвердження

Україна вдарила ракетами Storm Shadow по підземному об'єкті на території санаторію управління справами президента Росії. Удар стався у Мар'їне на Курщині та був досить вдалим.

Вибух прогримів 20 листопада, передає 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Що відомо про удар Storm Shadow по Мар'їне

За інформацією Defense Express, очікувалося, що ціллю удару мало бути російське та північнокорейське командування. Це було зрозуміло з огляду на тип та класність об'єкта, а також витрату значної кількості крилатих ракет.

Через добу після удару почали з'являтися неофіційні підтвердження атаки. Зокрема Telegram-канал "Досье Шпиона" повідомив, що внаслідок удару по командному пункту знищили 18 військових, а ще 33 поранили.

Варто зазначити, що серед них троє військових КНДР. За попередніми даними, це два офіцери та жінка медик.

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Більшість росіян є офіцерами Південного та Східного військових округів. На командному пункті також перебував перший заступник командувача військ Ленінградського військового округу генерал-лейтенант Валерій Солодчук. У 2014 році він також був командиром першого армійського корпусу так званої "ДНР".

Окрім цього, у результаті розмінування поранення отримали 13 російських саперів, зокрема і заступник начальника штабу 88-го саперного полку. Ймовірно, це відбулося внаслідок того, що якась бойова частина ракети не здетонувала.

Участь начальства на місці розбору завалів може вказувати на те, що серед жертв та потерпілих від удару є більше вищого командування, ніж один генерал та кілька офіцерів.

Що відомо про дозвіл Україні бити ракетами вглиб Росії

Раніше у Генштабі вперше прокоментували дозвіл Україні бити далекобійними ракетами по Росії. Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич заявив, що "ракети самі про себе скажуть". Він також додав, що ЗСУ не будуть анонсувати свої удари по російській території.

Натомість у Білому домі пояснили, що рішення надати Україні дозвіл бити вглиб Росії є відповіддю на агресивні дії країни. Це рішення також є бажанням посилити Україну після того, як Росія залучила військових КНДР для бойових дій.