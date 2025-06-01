Удар на випередження: Сили оборони вразили аеродроми та інші важливі військові об'єкти Росії

Сили оборони України завдали удару по Росії на випередження. Напередодні масованого ворожого обстрілу у ніч на 6 червня було уражено аеродроми базування авіації Росії та інші важливі військові об'єкти.

Над цим працювали підрозділи ЗСУ та ГУР МО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Вночі Україна атакувала "Енгельс"

У ніч на 6 червня було успішно атаковано аеродроми "Енгельс" у Саратовській області. Це місце скупчення авіації противника, яка ще залишилася після операції СБУ "Павутина".

Підтверджено численні влучання у щонайменше 3 резервуари з пальним. Зафіксовано подальше займання та масштабна пожежа.

Екстреним службам окупантів не вдалося локалізувати загоряння, спостерігається значне задимлення. Зафіксовано десятки вибухів в районі цілей. Результати ураження уточнюються,

– заявили у ЗСУ.

Атака на Енгельс: дивіться відео

Уражено аеродром "Дягілєво"

Також успішно уражено аеродром "Дягілєво" у Рязанській області. Там базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які росіяни використовують для забезпечення ракетних ударів по Україні.

"Фіксувалась робота ворожої ППО в Рязанській області. Є інформація про пожежу в районі цілі. Результати уточнюються", – додали військові.

До слова, росіяни у мережі уже поділилися, що у Рязані щось горить та вночі працювала "певео". Однак вони запевняють, що пожежа сталася через падіння уламків БпЛА і горять господарські будівлі.

Атака на "Дягілєво": дивіться відео

Під прицілом був логістичний пункт на Курщині

Також цієї ночі перепало низці важливих ворожих об'єктів на території Росії та тимчасово окупованій Україні.

Зокрема, було уражено логістичний пункт 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії Росії біля Кульбаків на Курщині.

Результати атаки уточнюються.

Атаковано завод "Прогрес"

Також вночі 6 червня було уражено завод "Прогрес" у Мічурінську.

Це один із ключових елементів російського військово-промислового комплексу. Саме звідси Росія отримує ті компоненти, які живлять її ракетні та артилерійські системи. Підприємство спеціалізується на виробництві високоточних електронних приладів, зокрема для систем наведення, стабілізації та управління артилерією і РСЗВ,

– розповів глава ЦПД Андрій Коваленко.

Він додав, що цьому об'єкті розробляються й виготовляються елементи для автоматизованих систем управління військами. Завдяки їм російська армія може координувати удари по Україні.

"Прогрес" – це один з ключових постачальників до "Ростеху" та "Техмашу", які займаються серійним виробництвом "Гіацинтів", "МСТА", "Торнадо" та деяких компонентів для "Іскандерів".