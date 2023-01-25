ЗМІ встановили імена понад 90 окупантів, які загинули в Макіївці: насправді їх у рази більше
31 грудня Збройні Сили України потужно вдарили по будівлі ПТУ у Макіївці, де загинули сотні окупантів. Пропагандисти вже оприлюднили списки загарбників, які відправились на той світ.
РосЗМІ встановили особи понад 90 військових, які загинули на Донеччині. Про це інформує 24 Канал.
До теми 12 КамАЗів і 610 загиблих: окупанти самі підтверджують шалені втрати мобілізованих в Макіївці
Хто загинув у Макіївці
Так, відомо про 92 військових, які загинули в Макіївці. Однак пропагандисти кажуть, що цей список може бути більшим.
Як виявилось, більшість загиблих загарбників – це мобілізовані із Самарської області. Наймолодшому з них було 22 роки, найстаршому – 48 років.
ЗМІ зазначили, що доля 15 окупантів, які загинули у Макіївці, досі невідома. У кількох сімей взяли матеріал ДНК, щоб знайти збіги з загиблими під час обстрілу.
Списки імен загиблих окупантів у Макіївці / росЗМІ
Удар ЗСУ по окупантах у Макіївці: все, що відомо
- У ніч на 1 січня ЗСУ завдали ракетного удару по ПТУ у тимчасово окупованій Макіївці.
- Генштаб ЗСУ підтвердив удар та повідомив про знищення до 10 одиниць ворожої техніки різних типів.
- За різними даними, внаслідок удару близько 400 окупантів загинули, ще 300 отримали поранення. Однак Росія спершу заявила лише про 63 загиблих.
- В ISW назвали імовірні причини удару. Причиною масової гибелі російських солдатів на війні – є необдумані дії командування.
- До речі, у мережі оприлюднили фото загарбників до "бавовни" у Макіївці. На опублікованому знімку можна побачити, що усміхнені окупанти накрили стіл для святкування Нового року. Але згодом їх застала "бавовна" і посміхатися солдати більше не змогли.
- Керівництво так званого МВС квазіреспубліки на Донбасі провело службову нараду про наслідки атаки. В ході обговорення ухвалили рішення про визначення "винних" в інциденті з показовим покаранням.
- Так, керівництво знайшло "цапів-відбувайлів", буцімто винних в ударі по Макіївці. Ними виступили – заступник начальника РОВД Макіївки та 7 "народних міліціонерів".
- Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко заявив, що дружини російських мобілізованих після удару по Макіївці просять прибрати чоловіків із лінії фронту в Україні. За його словами, найкращим варіантом для армії Росії буде скинути із влади Владіміра Путіна.