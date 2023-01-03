Це робота на новітніх західних системах, – ЗСУ про удар по Макіївці
Напередодні ЗСУ завдали потужного удару по училищу в Макіївці Донецької області, де перебували окупанти. За даними російського міноборони, там загинуло близько 60 мобілізованих.
Звичайно, ліквідованих в рази більше – мовиться про сотні військових держави-агресорки. Генштаб повідомить точну цифру згодом. Про це 24 Каналу сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.
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Це яскравий показник віртуозної роботи наших ракетних військ та артилеристів на новітніх західних системах,
– підкреслив речник Череватий.
Українські військові дуже швидко опановують передану техніку. Як зауважує речник Східного угруповання ЗСУ, якщо в нас буде доступ до наступального озброєння – новітніх танків, БМП, армійської авіації (вертольотів та винищувачів) – саме це буде зламом у війні, а не те, скільки зможе мобілізувати Росія. Безумовно, варто відзначити й потужну мотивованість українців.
"Бачите, що з їхніми мобілізованими відбувається просто в одну мить, коли у нас є для цього необхідна потуга", – резюмував Сергій Череватий.
Останні втрати ворога
- "Друга армія світу" продовжує зазнавати великих втрат у цинічній війні, яку вона розв'язала проти України. Лише за минулу добу наші воїни знищили ще 750 окупантів.
- Станом на 3 січня ЗСУ вже ліквідували 108 190 загарбників. Ці дані не остаточні, тому що проводити підрахунки в умовах запеклих боїв дуже складно.
- Російська армія втрачає в Україні чимало своєї техніки. Від початку лютого українські військові знищили: 3 036 танків, 6 100 бойових броньованих машин, 2 033 артилерійських систем, 424 РСЗВ, 214 засобів ППО, 283 літаки, 270 гелікоптерів, 1839 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 723 крилаті ракети, 16 кораблів/катерів, 4 735 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 181 одиниці спеціальної техніки.