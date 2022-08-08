Удар ЗСУ по окупантах в Мелітополі: у мережі показали, як радіють місцеві жителі

Українські захисники атакували російських військових у тимчасово окупованому Мелітополі. Цьому неабияк зраділи мешканці захопленого ворогом міста.

Українські бійці вдарили по пунктах тимчасової дислокації окупантів на промислових майданчиках Мелітополя. Військо противника зазнало серйозних втрат.

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Місцеві мешканці почули потужні звуки вибухів. Журналіст Денис Казанський опублікував ролик, який знімав мешканець Мелітополя. На відео чути, як чоловік щиро радіє звукам вибухів і каже: "Погнали, братики".

Реакція місцевих жителів наочно показує, як ставляться у Мелітополі до росіян. Загарбників ненавидять та бажають їм загибелі,

– наголосив Казанський.

Дивіться відео, як мешканці Мелітополя радіють втратам ворога: (Увага! Відео 18+, є ненормативна лексика)

Що відомо про атаку ЗСУ по окупантах у Мелітополі

Потужні звуки вибухів пролунали у місті після опівночі 8 серпня. Окупанти заявили, що їхня протиповітряна оборона збила щонайменше 2 ракети. Місцеві телеграм-канали писали, що вибухи пролунали в районі аеродрому та колишнього заводу РЕФМА.

Згодом інформацію про атаку по окупантах підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров. Він заявив, що Збройні Сили України завдали удару американськими високоточними ракетами HIMARS. За попередніми даними, наші захисники ліквідували сотню російських окупантів, які перебували у тимчасово облаштованих казармах. Крім того, військо противника зазнало серйозних втрат у техніці.

Федоров зазначив, що таке послаблення армії противника створює передумови для успішного контрнаступу на Мелітопольському напрямку.

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