На супутникових знімках з'явився невідомий об'єкт після атаки ЗСУ на локомотив ворога

Українські воїни вдарили по локомотиву із колоною ворожої техніки 7 червня. Після цього на супутникових знімках з'явився невідомий об'єкт.

Про це пише 24 Канал із посиланням на OSINT-спільноти, які переглянули журналісти NV.

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Що відомо про удар ЗСУ по російському локомотиву з технікою

Українські захисники 7 червня вразили локомотив із колоною ворожої техніки. Втрати противника тоді становили 13 танків та більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки.

На супутникових знімках з'явився невідомий об'єкт на залізничних коліях біля села Зоря в Бердянському районі Запорізької області. Це може бути уражений ворожий локомотив.

Супутниковий знімок місця ураження / Інфографіка NV

OSINT-проєкт, на який посилаються у виданні, стверджує, що знайшов той самий невідомий об'єкт поблизу села Зоря. Він, імовірно, пов’язаний з атакою Сил оборони на російський залізничний ешелон. OSINT-фахівці повідомляють про масштабну пожежу поруч із невідомим об'єктом, імовірно, локомотивом.

Також українські бійці вдарили по пускових ОТРК "Іскандер". Ракетні комплекси належали до складу 26 ракетної бригади армії Росії, яка входить до складу 6 загальновійськової армії Ленінградського військового округу, причетна до злочинного удару по Драмтеатру в Чернігові у серпні 2023 року та першою в російській армії взагалі повністю перейшла на ОТРК "Іскандер".